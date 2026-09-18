Ивангород готовится к приему 600 избирателей из-за границы

В Ленинградской области создадут специальный избирательный участок для россиян, живущих за рубежом. Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский сообщил, что в Ивангороде создадут специальный участок для избирателей с российским гражданством, которые живут за рубежом.
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