Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Это не я пишу плановое, это наше правительство пишет, я лишь повторяю за ним. Вы считаете глупостью мое возмущение по...Тарифы ЖКХ в Росс...
  • анатолий панов
    Со своей ответственостью вообще несправился, наверняка зная о гиганской корупци своих генералов, молчал в тряпочку.Шойгу: наверху сл...
  • Валерий Сорокин
    Сука, с поместью прибалтийско- польско-еврейской смесью, ну колись где ты работаешь и сколько получаешь. Ты же себя в...Почему россияне н...

Председатель Комтранса рассказал о модернизации речного флота Петербурга

Председатель Комтранса рассказал о модернизации речного флота Петербурга

В Санкт-Петербурге рассматривают вопрос перевода водного транспорта на экологичные виды топлива. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев, отметив ряд актуальных вопросов в этой сфере в разговоре с журналистами Business FM.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх