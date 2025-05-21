Председатель Комтранса рассказал о модернизации речного флота Петербурга

В Санкт-Петербурге рассматривают вопрос перевода водного транспорта на экологичные виды топлива. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев, отметив ряд актуальных вопросов в этой сфере в разговоре с журналистами Business FM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии