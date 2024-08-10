Британский премьер отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков

Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск на фоне продолжающихся в стране антимигрантских беспорядков, сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News.
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