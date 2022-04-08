Ирина Винер: «Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала! Постулат о том, что спорт вне политики – это основа всего олимпийского движения»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), которая выступила против отстранения российских спортсменов.

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