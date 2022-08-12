«Коммерсант»: У крупнейшей грузовой авиагруппы «Волга-Днепр» из-за санкций сменился владелец

Алексей Исайкин, основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр», принял решение о выходе из состава акционеров компании и передаче управления менеджменту, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на авиарынке.