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«Коммерсант»: У крупнейшей грузовой авиагруппы «Волга-Днепр» из-за санкций сменился владелец

«Коммерсант»: У крупнейшей грузовой авиагруппы «Волга-Днепр» из-за санкций сменился владелец

Алексей Исайкин, основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр», принял решение о выходе из состава акционеров компании и передаче управления менеджменту, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на авиарынке.

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