Зариф еле зашел в двери клетки: Арестовали мужика из спящей ячейки, который принес баллон с газом во «Вкусвилл»

Avia.pro - СМИ Подмосковье, посёлок Некрасовский. Спокойный январский день превратился в сцену из дешёвого боевика, когда 53-летний ранее судимый мужчина по имени Зариф устроил настоящий "газовый перформанс" во «ВкусВилле».
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