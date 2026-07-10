Новые подробности по делу Лерчек: почему суд снова отложил заседание

Экспертиза разрешила участвовать в процессе, но Лерчек вновь не появилась в суде.Суд вновь отложил рассмотрение уголовного дела блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), несмотря на выводы повторной судебно-медицинской экспертизы о том, что ее состояние здоровья позволяет участвовать в заседаниях.