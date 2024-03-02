В Бердске детей бойцов и Героев обеспечат льготным питанием

Льготы будут положены обучающимся в 5-11-х классах, а также студентам очной формы обучения. В Бердска в решение «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категории граждан» будут внесены изменения.
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