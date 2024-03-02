Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    на территориях ЛДНР собак спасают... их помещают в вольеры, кормят, лечат, некоторые собаки прибиваются к нашим бойца...«Собак не отстрел...
  • Татьяна Недогреева
    А почему после первой отсидки его не выдворили из страны на всегда. Кто за это ответит?Обвинение запроси...
  • Игорь Петров
    Расстрел с конфискацией!Дело о миллионных...

В Бердске детей бойцов и Героев обеспечат льготным питанием

В Бердске детей бойцов и Героев обеспечат льготным питанием

Льготы будут положены обучающимся в 5-11-х классах, а также студентам очной формы обучения. В Бердска в решение «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категории граждан» будут внесены изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх