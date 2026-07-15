Война без последней страницы

Мир разучился не воевать, а заканчивать войны: механизм, которым конфликты прежде доводили до мира, сломался разом для всех — и теперь любую войну можно лишь приглушить или заморозить, но почти нельзя довести до последней страницы.
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