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Военное обозрение

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Война без последней страницы

Война без последней страницы

Мир разучился не воевать, а заканчивать войны: механизм, которым конфликты прежде доводили до мира, сломался разом для всех — и теперь любую войну можно лишь приглушить или заморозить, но почти нельзя довести до последней страницы.

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