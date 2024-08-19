В Калужской области ожидается жаркое начало недели

Начало рабочей недели в Калужской области будет жарким, но постепенно температура воздуха снизится до комфортных показателейНачало рабочей недели в Калужской области будет жарким, но постепенно температура воздуха снизится до комфортных показателей.
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