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Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов

Украинские фермеры на грани: экспорт зерна рухнул из-за блокады портов

Посевные площади на Украине придётся сократить почти на 40%, если стране не удастся нарастить экспорт в Европу.

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