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«Планета второго поколения» родилась после смерти солнцеподобной звезды

«Планета второго поколения» родилась после смерти солнцеподобной звезды

Планета сформировалась из вещества, выброшенного солнцеподобной звездой во время превращения в белого карлика Международная группа астрономов получила первые свидетельства того, что вокруг солнцеподобных звезд могут формироваться планеты уже после завершения их жизненного цикла.

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