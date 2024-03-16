Сборная России поздравила Захаряна с дебютным голом при помощи выкрика Роналду

Сборная России в социальной сети X эмоционально поздравила российского полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна с дебютнмы голом за клуб, использовав традиционный выкрик португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
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