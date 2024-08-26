ВС РФ сожгли БТР ВСУ в лесополосе приграничья попаданием «Ланцета»: ситуация на границе с Украиной сегодня, 27 августа

Тем временем украинские военные признали вторжение в Курскую области провальным. ВС РФ сожгли БТР ВСУ в лесополосе приграничья попаданием «Ланцета» ВС РФ точным попаданием уничтожили бронетранспортер ВСУ, который был расположен в лесополосе в приграничье Курской области.
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