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ВС РФ сожгли БТР ВСУ в лесополосе приграничья попаданием «Ланцета»: ситуация на границе с Украиной сегодня, 27 августа

ВС РФ сожгли БТР ВСУ в лесополосе приграничья попаданием «Ланцета»: ситуация на границе с Украиной сегодня, 27 августа

Тем временем украинские военные признали вторжение в Курскую области провальным. ВС РФ сожгли БТР ВСУ в лесополосе приграничья попаданием «Ланцета» ВС РФ точным попаданием уничтожили бронетранспортер ВСУ, который был расположен в лесополосе в приграничье Курской области.

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