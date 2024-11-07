В Германии распалась правящая коалиция

Министры, представляющие Свободную демократическую партию Германии (СвДП), в полном составе выходят из правящей коалиции "Светофор", заявил журналистам в Берлине глава фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр.
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