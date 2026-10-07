Запуск ракеты «Нури» показали в эффектном замедлении

Новая космическая группировка Neonsat сможет трижды в сутки фотографировать Корейский полуостров, включая зоны стихийных бедствий и объекты в интересах национальной безопасности Южнокорейская ракета «Нури» успешно стартовала с космодрома Наро.
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