Сегодня в Севастополе на час приостановят отпуск топлива по QR-кодам

С 16:00 до 17:00 в Севастополе временно будет недоступен отпуск топлива по QR-кодам.С 16:00 до 17:00 в Севастополе временно будет недоступен отпуск топлива по QR-кодам.
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