Россиянам предложили слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей

Российские туристы могут слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей. Так, авиабилет в обе стороны Санкт-Петербург — София с вылетом из аэропорта Пулково 15 января и обратным рейсом 26 января обойдется путешественнику в 3,8 тысячи рублей.