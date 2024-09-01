Курская область: предварительные итоги вторжения

Вера смелых

Может, не разведка прошляпила, а нагадила администрация и военные, отвечающие за оборону Курской области?... этот ВРИО губера, взявший в советники идиота-блогера, обязан был позаботиться и о заградительных мероприятиях на приграничных территории, и о способах оповещения населения, и о способах организации эвакуации приграничья, и о многом другом. А если не видел активности военных на этом участке, ОБЯЗАН был обратиться в ГШ непосредственно! Но, как видим, ничего этим удодом сделано не было. А перетряски в условиях СВО в министерстве, отбили мозги, по -видимому, у штабных. Вот такой дуэт идиотов и привёл к тому, что имеем. Хотя вопросы аж жгут мозг, например, почему не заминировали аж на той стороне все подходы к границе?!...