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Закон и Порядок

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Курская область: предварительные итоги вторжения

Курская область: предварительные итоги вторжения

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Из сводки Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 30 августа 2024 г.

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Комментарии
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Вера смелых
Может, не разведка прошляпила, а нагадила администрация и военные, отвечающие за оборону Курской области?... этот ВРИО губера, взявший в советники идиота-блогера, обязан был позаботиться и о заградительных мероприятиях на приграничных территории, и о способах оповещения населения, и о способах организации эвакуации  приграничья, и о многом другом. А если не видел активности военных на этом участке, ОБЯЗАН был обратиться в ГШ  непосредственно!  Но, как видим, ничего этим удодом сделано не было. А перетряски  в условиях СВО в министерстве, отбили мозги, по -видимому, у штабных. Вот такой дуэт идиотов и привёл к тому, что имеем.                                                 Хотя вопросы аж жгут мозг, например, почему не заминировали аж на той стороне все подходы к границе?!...
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1 час.
Александр Рожков
А кто это тебе сообщил? А наше доблестное руководство опять не при чем?
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1 час.
Александр Рожков
Ви балшой стратэг!
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1 час.

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