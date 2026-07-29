Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тотальный провал Германии. Система безопасности ФРГ оказалась нулевой

Тотальный провал Германии. Система безопасности ФРГ оказалась нулевой

Государственник Происходящее в Европе давно стало похоже на какой-то театр абсурда. И всё же каждый раз диву даёшься: ну как можно настолько выворачивать наизнанку суть событий.

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