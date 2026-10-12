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МВД: продюсер "Ласкового мая" Разин переобъявлен в розыск

МВД: продюсер "Ласкового мая" Разин переобъявлен в розыск

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин повторно объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.В карточке Разина указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

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