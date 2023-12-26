Последствия оползня на железной дороге ликвидируют в Сочи

Последствия оползня на железной дороге ликвидируют в СочиВ Сочи с утра ликвидируют последствия селя, сошедшего сегодня на железную дорогу в районе станции «73-ий километр» в результате переувлажнения грунта.
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