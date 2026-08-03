Росавиация ввела ограничения на прием авиарейсов в Геленджике

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято Росавиацией по соображениям безопасности на фоне ранее введенного режима повышенной беспилотной опасности.
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