Сенатор из США призвал дать Израилю средства, предназначенные для Киева

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Израилю требуется передать все финансовые средства, которые изначально были предназначены для Украины.
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