В суд направлено уголовное дело о похищении в 2008 году жителя Карачаево-Черкесской Республики

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России, ГУ МВД России по СКФО и МВД по КЧР завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики Арсена Маршанкулова.