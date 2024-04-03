В суд направлено уголовное дело о похищении в 2008 году жителя Карачаево-Черкесской Республики

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России, ГУ МВД России по СКФО и МВД по КЧР завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики Арсена Маршанкулова.
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