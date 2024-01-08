15 историй о родственничках, прочитав которые хочется поплевать через левое плечо

Споры в семье — дело обычное, но суть в том, как разрешаются конфликты. Учитываются ли интересы всех или кто-то один упорно тянет одеяло на себя? Герои этой подборкиподелились историями о близких, от которых хочется держать подальше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии