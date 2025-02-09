"Со зверским лицом побежал ко мне". На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве

22-летняя фигуристка Елизавета Нугуманова подверглась нападению в Москве. Об этом сообщает Baza.По информации телеграм-канала, инцидент произошел вечером 7 февраля, когда девушка возвращалась домой с мероприятия на своей машине.
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