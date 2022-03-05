Путин связал приведение сил сдерживания в повышенную готовность со словами Трасс

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение о приведении стратегических сил сдерживания в повышенную готовность было принято после того, как глава МИД Великобритании Лиз Трасс «ляпнула» о вовлечении военного блока НАТО на Украине.
Российский президент Владимир Путин заявил, что решение о приведении стратегических сил сдерживания в повышенную готовность было принято после того, как глава МИД Великобритании Лиз Трасс «ляпнула» о вовлечении военного блока НАТО на Украине.
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