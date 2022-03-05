Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей конкин
    деревенский чемпионат эти швейцары, Лугано билять - охрану проспали. Я смотрел бой какого то арсенала с манчестером -...Чалов отличился з...
  • Владимир Агапов
    Не понимаю людей!? Кому вы задаёте вопросы о какой то бейсболка и вообще полемизируете об этом бабуине!? Ну это все р...Арахамия объяснил...
  • валерий лисицын
    А  им  только  и остаётся  что тихонько  из угла  пукать.Япония присвоила ...

Путин связал приведение сил сдерживания в повышенную готовность со словами Трасс

Путин связал приведение сил сдерживания в повышенную готовность со словами Трасс

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение о приведении стратегических сил сдерживания в повышенную готовность было принято после того, как глава МИД Великобритании Лиз Трасс «ляпнула» о вовлечении военного блока НАТО на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх