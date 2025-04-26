Данные Социального фонда за март 2025 года вскрыли растущее неравенство среди пенсионеров: те, кто покинул работу, в среднем…Сообщение Пенсионный разрыв: Почему неработающие россияне получают на 2800 ₽ больше? появились сначала на Ежедневные новости.