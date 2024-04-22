Патриарх Кирилл заявил, что Россия идет по иному цивилизационному пути, чем Запад

В ходе праздничной службы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что санкции в отношении него и Русской Православной Церкви свидетельствуют о том, что Россия идет по своему цивилизационному пути, отличающемуся от выбранного коллективным Западом.