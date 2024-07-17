В Северной Македонии объявлено чрезвычайное положение

Лица, находящиеся в Республике Северная Македония, следующие через нее транзитом или намеревающиеся совершить поездку, должны знать, что с 14 июля на всей территории страны действует чрезвычайное положение.
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