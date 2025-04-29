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Царьград

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Трамп: Опросы СМИ о популярности моей администрации - фальшивка!

Трамп: Опросы СМИ о популярности моей администрации - фальшивка!

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство результатами опросов СМИ, назвав их фальшивыми. Несмотря на поддержку 70% американцев, опросы ABC и The Washington Post показывают рекордно низкий рейтинг за первые 100 дней правления.

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