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Звезда «Фантастический тварей» Эдди Редмэйн пополнил каст сериала «День Шакала»

Звезда «Фантастический тварей» Эдди Редмэйн пополнил каст сериала «День Шакала»

Британский актер Эдди Редмэйн, известный широкому зрителю по фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Вселенная Стивена Хокинга», пополнил звездный состав сериала «День Шакала».

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