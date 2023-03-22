Звезда «Фантастический тварей» Эдди Редмэйн пополнил каст сериала «День Шакала»

Британский актер Эдди Редмэйн, известный широкому зрителю по фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Вселенная Стивена Хокинга», пополнил звездный состав сериала «День Шакала».
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