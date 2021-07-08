Информация о результатах проверки в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Службой финансового надзора Республики Крым проведена внеплановая документарная проверка в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – ГБУЗ РК «КРБ СМЭ») по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Федерального закона от 05.