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Беспилотники ВСУ атакуют Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области

Беспилотники ВСУ атакуют Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области

БПЛА ВСУ атакуют три региона в России: Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области. Беспилотники ВСУ атакуют Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области.

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