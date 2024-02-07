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"Фантастический косяк": Надеждин признал брак в подписях

"Фантастический косяк": Надеждин признал брак в подписях

ЦИК обнаружили свыше 15 процентов брака в подписях либерального политика Бориса Надеждина.Накануне рабочая группа Центризбиркома России выявила 15,348 процентов брака в подписях, которые предоставил выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин.

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