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Замена Саманте найдена: первое совместное фото с новой героиней продолжения «Секса в большом городе»

Замена Саманте найдена: первое совместное фото с новой героиней продолжения «Секса в большом городе»

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер@sarahjessicaparker Мы уже успели подумать, что в сериале And Just Like That, продолжении «Секса в большом городе», останется лишь 3 главные героини — Кэрри, Шарлотта и Миранда.

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