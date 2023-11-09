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Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что считает, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, а не дефицит денег и кредитов, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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