Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что считает, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, а не дефицит денег и кредитов, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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