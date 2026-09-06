Прогулка по Выборгу в дождь. Фотографии города Прошлой осенью был в Выборге. Приезжал в Санкт-Петербург и чтобы не проводить всё время в одном городе, решил сгонять в Выборг.
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