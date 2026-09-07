Мендель призвала Киев принять нынешние условия урегулирования конфликта

Zuma/TASS Нынешние потенциальные территориальные уступки со стороны Киева, хотя и кажутся ему болезненными, все же выглядят предпочтительнее сценария, который может развернуться, если фронт продолжит смещаться на запад.
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