День работника органов безопасности отметят в Химках

Цикл патриотических мероприятий проведут в Химках ко Дню работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других структур.
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