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Иркутск Сегодня

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Детский омбудсмен России высоко оценила работу Иркутской области по профилактике сиротства

В Иркутске 10 сентября проходит итоговая в уходящем году стратегическая сессия «Семья на первом месте: ранняя профилактика социального сиротства», организованная при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

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