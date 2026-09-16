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Царьград

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QyzPU и SeoulTech запустят проекты по ИИ и STEM-образованию

QyzPU и SeoulTech запустят проекты по ИИ и STEM-образованию

В Сеуле в ходе первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея» был подписан меморандум о сотрудничестве между Казахским национальным женским педагогическим университетом (QyzPU) и Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech).

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