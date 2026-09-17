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Татар-информ

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Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

Жители Татарстана смогут увидеть первый в этом сезоне снег уже в октябре. Такую вероятность не исключил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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