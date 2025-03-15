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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из-за травм Орлов пропустил последние 4 матча, Свечников – 2. «Каролина» продлила победную серию до 6 игр

Из-за повреждения верхней части тела защитник «Каролины» Орлов пропустил 4-й матч подряд. В 62 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 24 (4+20) очков при полезности «плюс 15».

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