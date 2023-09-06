МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Эдгард Запашный: Самое страшное для дочек — не пойти в цирк

Эдгард Запашный: Самое страшное для дочек — не пойти в цирк

Народный артист России рассказал о себе и о семье В конце лета в Школе Арины Шараповой состоялась творческая встреча с директором Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народным артистом России Эдгардом Запашным.

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