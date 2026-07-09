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Индекс Nikkei 225 прервал трехдневное падение

Индекс Nikkei 225 прервал трехдневное падение

Токийские фондовые рынки завершили торги четверга ростом, несмотря на опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке, причем ключевой индекс Nikkei ненадолго поднимался более чем на 2%, показывают биржевые данные 9 июля.

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