В крымских колониях прошло кулинарное состязание

В День тыла уголовно-исполнительной системы в учреждениях УФСИН России по Крыму и Севастополю прошло кулинарное состязание среди осуждённых поваров, сообщает"МК в Крыму" с ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии