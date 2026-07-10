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Крымская газета

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В крымских колониях прошло кулинарное состязание

В крымских колониях прошло кулинарное состязание

В День тыла уголовно-исполнительной системы в учреждениях УФСИН России по Крыму и Севастополю прошло кулинарное состязание среди осуждённых поваров, сообщает"МК в Крыму" с ссылкой на пресс-службу ведомства.

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