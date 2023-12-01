Ксения Собчак внезапно призналась в давней и крепкой любви к России. И даже решила запустить новый проект о русском стиле.
КСЕНИЯ СОБЧАК ВНЕЗАПНО «ЗАПЕЛА» О ЛЮБВИ К РОССИИ
Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Да! Овечья шкура ей не идет. Все же оплатить свою дурь и ненависть к России придется. За все в этой жизни придется заплатить, и не только ей ,но и всем предателям. И похоже скоро.
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18 час.
Акимова Татьяна
Единожды предавший, предаст не раз...
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16 час.
Олег Шабалин
Это же просто ебанутая мразь.Нахуй она кому нужна.
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10 час.
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