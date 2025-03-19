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Украина не нужна: в США обнаружили огромные залежи редкоземельных минералов у себя на свалке

Украина не нужна: в США обнаружили огромные залежи редкоземельных минералов у себя на свалке

К большому сожалению президента Дональда Трампа, являющегося антиглобалистом и сторонником утопии энергетической и ресурсной независимости, Америка по-прежнему сильно зависима от редкоземельных металлов из Китая.

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